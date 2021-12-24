Dünya Forma Günü, yarın gerçekleşecek

Tüm dünyada kutlanan Dünya Forma Günü, yarın yapılacak olan organizasyonla İstanbul'da da doruğa çıkacak.

Türkiye'nin sosyal medyadaki en önemli markalarından De Marke tarafından ortaya çıkarılan Dünya Forma Günü, yarın kutlanacak. Bundan 4 yıl önce başlatılan ‘Dünya Forma Günü' organizasyonu, her yıl aralık ayının 25'inde kutlanıyor. Başlatılan bu organizasyon, Avrupa ülkelerinde de kutlanmaya başlanırken, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Münih gibi dünyanın önemli kulüpleri tarafından da paylaşılarak dünyanın her yerinde kutlanılmaya başlandı.