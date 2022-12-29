İhlas Haber Ajansı

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Dünya futbolunun acı günü: Pele hayatını kaybetti

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.


Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Brezilya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı.


1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyordu.

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