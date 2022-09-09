Dünya genelinde yaklaşık 90 bin çalışanı var: Türkiye'deki kapasitesini de güçlendiriyor

Dünya genelinde yaklaşık 90 bin çalışanı bulunan akıllı güç yönetim şirketi Eaton, EMEA Bölgesi'ndeki pazarlama, web ve satış kapasitesini güçlendirmek için Türkiye'de yeni yetenekleri bünyesine katacak.

Dünya genelinde yaklaşık 90 bin çalışanı bulunan akıllı güç yönetim şirketi Eaton, yeni yetenekleri bünyesine katarak Türkiye'deki etki alanını güçlendirmeyi planlıyor. Ankara'da bulunan iki üretim tesisi ve İstanbul'da bulunan satış organizasyonunda binin üzerinde fazla çalışanı bulunan şirket, EMEA Bölgesi'ndeki pazarlama, web ve satış ekiplerini desteklemek amacıyla, 15'ten fazla pozisyonda işe alım yapacağını duyurdu.

Eaton'ın dijital pazarlama alanında edindiği tecrübelerle son yıllarda geçirdiği evrim, şirketin dijital dönüşümüne de zemin hazırladı. Bu nedenle şirket, yeni bir Web/Kullanıcı Deneyimi (UX) Mükemmellik Merkezi oluşturarak Merkezi Pazarlama Operasyonları ve Pazarlama Etkinleştirme ekibinin çehresini değiştirmeyi planlıyor. Bu değişimin merkezinde; Web Optimizasyonu Yöneticisi, Web Platformu Entegrasyonu Yöneticisi, Web UX Yöneticisi, Web Test/Optimizasyon Uzmanı ve Web Analiz ve Geliştirme Uzmanı gibi roller yer alıyor.

Şirket, aynı zamanda; segment içerik pazarlama uzmanı, pazarlama içerik geliştirme uzmanı, lead sürekli iyileştirme analisti ve teknik dokümantasyon uzmanı gibi yeni rolleri üstlenecek çalışma arkadaşlarını bu uluslararası ekibe dahil etmeyi hedefliyor. Ayrıca geçtiğimiz iki yılda satış eğitim materyallerini ve kapasitesini önemli ölçüde artıran Eaton, ekibini yeni rollerle genişletecek.

Öte yandan; etik, tutkulu, sorumluluk sahibi, verimli, şeffaf ve öğrenmeye açık iş arkadaşları arayan ve benimsediği değerlerin yanı sıra, kapsayıcılık ve çeşitliliğe büyük önem veren şirket, çalışanlarına küresel bir çalışma ortamı da sunuyor.