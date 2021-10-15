Dünya Gıda Günü'nde israfa karşı “Sıfır Atık”a davet

Ş. Dünya Gıda Günü'nde, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini veya en aza indirilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” projesine davet ediyor.

Ülkemizde israfa karşı 2019 yılında harekete geçen Ş. yerli ve milli kaynaklarla israfı azaltmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ş., Yön Temizlik firmasıyla birlikte başlattığı çalışmada üretilen teknoloji ile gıda atıklarını toprağı besleyici, zenginleştirici ve su tutucu özelliği olan komposta dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

“Gıda israfını önlemek sürdürülebilir bir yaşamın vazgeçilmez parçası”

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü vesilesiyle “Sıfır Atık” projesine davet eden Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, kompost makineleri sayesinde atık gıdaların ve yiyeceklerin israf olmadığına dikkat çekti. Çok sayıda kurum ve kuruluşların kompost makinesi kullanarak “Sıfır Atık” belgesi aldığına işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: “Her yıl tonlarca gıda otellerde, toplu yemek alanlarında, restoranlarda çöpe gidiyor. Biz de doğadaki biyobozunur atıkların ekonomiye dönüşümü için çalışmalarımızı başlatmıştık. İlk günkü gibi hızla bu alana odaklanarak daha fazla neler yapabilirizi planlıyoruz. Başta belediyeler ve oteller olmak üzere pek çok hedef kitleye kompostun önemini, Sıfır Atık Projesini yorulmadan anlatmaya devam ediyoruz. Yerli imkanlarla ürettiğimiz bu makineler sayesinde özellikle belediyeler verimli katı atık yönetim sistemi geliştiriyor ve yaklaşık 4 hafta sonunda gıda atıkları organik toprak besleyici ürüne dönüşüyor, gübre gibi de kullanılabiliyor” dedi.

“Evde üretilen atıkların yüzde 92'sini dönüştürmek mümkün”

Bu hassasiyetle ve dönüşümle çevre kirliliğinin ve israfın büyük oranda önlendiğine dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu: “Kompost makinesi kullanımı ile evde üretilen atıkların yüzde 92'sini, pazar yeri atıklarının yüzde 98'inin geri kazanılabiliyor. Bu cihaz, belediyeler, oteller, catering ve tarım firmaları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümde kullanıyor. Doğada ortalama 40 gün civarında gerçekleşen biyolojik atıkların dönüşüm sürecini Kademe'nin ürünleri, 15 güne düşürüyor. Bu sayede atıklar, ekonomik değere dönüşüyor. Belediyelerin en önemli gider kalemleri arasında çevre düzenlemesi, çöp toplama ve biyolojik atıklar neticesinde oluşan haşere ile mücadele yer alıyor. Bu cihaz sayesinde en büyük gider kalemlerinde maliyet azalıyor ve belediyeler çöpten servet üretiyor.”

Ş. Kompost Makinası ve Sıfır Atık Projesi Yöneticisi Erkan Kozak da ise şu bilgileri verdi: “Kademe Kompost Makinası, gıda atıklarının kendi haline bırakılınca 6 ay süren komposta dönüşme sürecini, mikroorganizma takviyesiyle daha hızlı çalışmasını sağlayarak, 15 gün gibi kısa sürede gerçekleştirmesini sağladık. Farklı kapasitede ihtiyaçlara cevap veren kompost makinalarımız var. Yöntem 400, 200 ve 100 seri makinalarımız endüstriyel tip olup aylık 3 ton ile 12 ton gıda atığını komposta çevirmektedir. Kompost makinalarımız yemek öncesi-sonrası ve pazar yerlerinin atıklarını toplayan belediyeler, tarım şirketleri ile yemekhanesi olan tüm kurum ve iş yerlerinin ihtiyacını karşılayan makinelerdir.”