Dünya golfünün en iyileri yedinci kez Belek'te

2013 yılından bu yana Avrupa'nın en iyi oyuncularını buluşturan Turkish Airlines Open, 7-10 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenecek. European Tour Rolex Serisi'nin sekiz ayağından altıncısı olarak gerçekleştirilecek turnuvada, son iki yılın şampiyonu olan Justin Rose'un da yer aldığı 75 oyuncu sahaya çıkacak.

European Tour Rolex Serisi'nin altıncı organizasyonu olan ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunu yaptığı Turkish Airlines Open, 7-10 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Dünya golfünün en iyilerini yedinci kez Belek'te buluşacak olan Turkish Airlines Open, 7 Kasım Perşembe sabahı ilk raundla start alacak. 2013-2015 yıllarında prestijli turnuvaya ev sahipliği yapan Montgomerie Maxx Royal Sahası üç yıllık aranın ardından bir kez daha golf dünyasının yıldızlarını ağırlayacak. 7 milyon Dolar toplam ödüllü organizasyonda biri Türk olmak üzere 75 oyuncu sahaya çıkacak.

European Tour Race to Dubai sıralamasında ilk 70 sırada yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu Amerikalı Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıkacak. 2020 Ryder Cup Avrupa takımı kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından C.T. Pan de Türk Hava Yolları'nın sağladığı Wild Card'la turnuvaya katılacak. Ülkemizden de milli amatör golfçülerimizden Taner Yamaç, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Golf Federasyonu'nun sağladığı oyuncu kontenjanıyla bu prestijli turnuvada boy gösterecek.

Yedi yıl içinde ülkemizin en geniş ve en etkili tanıtımlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 542 milyon hanede izlenmişti.