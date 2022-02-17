Dünya Kediler Günü'nde kediler Kaymakam'ı ziyaret etti, masasına oturdu

17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında hayvanseverler, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya'yı kucaklarında kedilerle birlikte ziyaret etti. Kaymakam Kaya'nın masasına çıkan ve odada oyunlar oynayan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Sevimlilikleriyle ortama neşe katan kediler ilgi odağı oldu.

Pendik'te, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nü kutlamak isteyen hayvanseverler, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya'ya sürpriz yaptı. Hayvansever kadınlar kucaklarında kedilerle birlikte Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret etti. Odada gezen ve masa üzerinde oynayan kedilerin oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Kendisini ziyarete gelen kedilerin sevimliliğine dayanamayan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya da kedileri sevdi. Kediler hem Kaymakam Kaya'nın hem de kaymakamlıktaki diğer kişilerin adeta ilgi odağı oldu.

Hayvansever Gamze Cangül, “Kaymakam hanımı sosyal medyada takip ediyorduk, kedileri ne kadar sevdiğini biliyorduk. Kendisine sürpriz yapmak istedik. Kedilerimizle beraber Kaymakam hanımı ziyarete geldik. Kedilerimiz şu anda mutlu bir ortamda eğleniyorlar. Kaymakam hanıma teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Bu özel günde kedilerimizi ve kediseverlerimizi kaymakamlığımızda ağırlamak istedik”

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, “Bugün kediler günü, dolayısıyla kedi severlerimizi ağırlıyoruz. Ben de kedi seven bir insan olarak evimizde uzun zamandır kedi besliyoruz. Bu özel günde kedilerimizi ve kedi severlerimizi kaymakamlığımızda ağırlamak istedik. Bizim için de hoş bir sürpriz oldu” dedi.