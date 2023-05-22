Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Avcılar rüzgarı

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open Kick Boks Dünya Kupası'na 4 sporcuyla katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 3 madalyayla döndü. Kendi dallarında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcuları ilk tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli oldu.

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 8. Turkish Open Kick Boks Dünya Kupası'ndan da boş dönmedi. 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 42 ülkeden 3549 sporcunun katıldığı turnuvaya Avcılar ekibi 4 sporcuyla katıldı. Kıyasıya geçen maçların ardından Avcılarlı sporculardan Kemal Muhsin Şahin 81 kg'da şampiyon olarak altın madalyayı kazandı. Müsabakalarda ağır siklet kategorisinde mücadele eden Veysel Turan Şahin ikinci olarak gümüş madalya, 65 kg K1'de mücadele eden Ece Kayış ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

"Bayrağımızı gururla temsil ediyoruz"

Müsabakaların ardından sporcuları tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Avcılar şampiyonların kenti. Bayrağımızı gururla temsil ediyoruz. Çok mutluyuz. Uluslararası alanda yine tarihi başarılar elde ettik. İstanbul'da düzenlenen ve 42 ülkeden 3549 sporcunun katıldığı 8. Turkish Open Kick Boks Dünya Kupası'nda Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızın elde ettiği başarılarla gururlandık. Kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Kemal Muhsin Şahin, gümüş madalya kazanan Veysel Turan Şahin ve bronz madalya kazanan Ece Kayış'ı yürekten kutluyorum” dedi.