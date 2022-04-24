Dünya Kros Şampiyonası'nda 2 altın madalya

Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda erkeklerde Caner Can Tunçtan, kızlarda Ayça Fidanoğlu altın madalya kazandı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan ferdi sıralamada erkeklerde Caner Can Tunçtan, kızlarda Ayça Fidanoğlu 1. olarak altın madalya kazandı.

6 ila 18 yaş arasındaki ilk, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitici etkinliklerin yanı sıra taban spor etkinliği ve yarışmalar düzenleyen ISF tarafından düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda takım sıralamasında ise erkeklerde Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi 1. olurken kadınlarda Eskişehir Özel Şehir Koleji Fen Lisesi ise 5. oldu.