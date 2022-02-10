Dünya Kukla Festivali'ni 10 bin çocuk ziyaret etti

Şadi Yazıcı'nın sömestr tatiline giren İstanbullu çocuklara karne hediyesi için başlattığı Tuzla Belediyesi Kukla Festivali'ne 10 bin çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Tuzla'da 40'ı yabancı, 20'si yerli olmak üzere 60 kuklanın sergilendiği ve Dünya Kuklaları Tuzla'da konsepti ile hazırlanan Tuzla Kukla Festivali, sömestr tatilinde kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Tuzla Marina'da bulunan Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Kukla Festivali'ne İstanbullu çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Şadi Yazıcı'nın sömestr tatiline giren İstanbullu çocuklara karne hediyesi olarak başlattığı Kukla Festivali'ne 10 bin çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Çocuklar festivalde kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço ve maskot gösterilerinin yanı sıra konser ve çocuk şarkıları ile unutulmaz bir sömestr tatili yaşadı. Çocuklar ayrıca atölyelerde kukla üretimini deneyimle fırsatı yakaladılar. Şadi Yazıcı da festivalin açılış törenine katılarak çocuklarla birlikte oyun oynayarak kukla üretmişti.