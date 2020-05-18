"Dünya kültür mirasına evrensel eserler kazandırıyoruz"

yaşına 300. kitapla giriyor. Ketebe Yayınları Yönetmeni Furkan Çalışkan, yayınevinin 3. yılına 300. kitap ile girdiklerini belirterek, "300. kitabımız olan Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili'ni lansman eseri olarak seçtik. Bu toprakların değerleri olan edebiyatçılarımızı, düşünürlerimizi ve sanatçılarımızı, dünya kültür mirasının kıymetleri olarak evrensel ölçekte tanıtmayı amaçlıyoruz " dedi.

Albayrak Medya Grubu, yaptığı kültür hamlelerini, 10 ulusal dergi yayınıyla taçlandırdı. Türkiye'nin önemli edebiyat, sanat ve kültür insanlarını grup çatısı altında bulunan; Cins, Gerçek Hayat, Post Öykü, Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Bilge Çocuk, Bilge Minik ve Z Raporu dergilerinde bir araya getirmesinin ardından bir başka önemli adım daha attı. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe Yayınları'nı kuran Albayrak Medya Grubu, Türk kültür hayatında kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar kültür dünyasına 300 eser kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ketebe Yayınları Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Yayınevimiz Türk edebiyatının seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihin engin zenginliğine meraklıları ve araştırmacıları davet edecek nitelikteki çalışmalara, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyasının verimlerine, maneviyat tarihinin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapıyor.Mimarlar, matematikçiler, sanat tarihçileri, bilim tarihçileri, tasarımcılar, geleneksel sanatçılar ve geometrik desen analizlerine ilgi duyan herkes için özel bir çalışmaya imza atan Yazar Serap Ekizler Sönmez'in iki yılda tüm Anadolu'yu dolaşarak hazırladığı, Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili'ni kaleme aldığı “300. Kitap” koleksiyonculara özel baskısıyla kitapseverlerin karşısına çıkacak” dedi.

“300. kitap kültür dünyamıza bir armağan”

Koleksiyon değeri taşıyan özel baskısıyla okuyucuya sunulan 300. Kitabı Furkan Çalışkan şu ifadelerle anlattı:

“İslam Medeniyetinin bilim ve sanat arasındaki bağlantı zenginliğinin en güçlü göstergeleri olan geometrik desenler, üzerinde yaşadığımız toprakların ruhuna açılan kapılar gibi bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Anadolu'nun bu muazzam zenginliğini iki yıl boyunca karış karış gezerek, hem görsel hem teorik alt yapısını oluşturan Serap Ekizler Sönmez, kültür dünyamıza bir hazine armağan etmiş durumda. Kozmosun dilinin geometri olduğunu bilerek, sanatın bir milletin dünyayı kavrama çabası olduğuna işaret eden bu dev eser, geleneğin geleceği nasıl besleyebileceği konusunda da bir teklif sunuyor.Hazırlanması 2 yıldan fazla süren, 15 yıllık çalışma birikimi sonucu toplamda 23 şehirden 64 tarihi eserin detaylı çalışıldığı bu eserde, çeşitli mimari yapılarda yer alan 118 desenin analizi yapılmış ve bunların nasıl ortaya çıktığı kademe kademe izah edilerek bin 487 çizimde gösterilmiştir.

Sistematik geometrik alt yapıya sahip olanlar arasından seçilen 118 desenin hem cetvel-pergel konstrüksiyonu ile hem çokgen (poligonal) sistemleriyle hem de geometrinin izin verdiği farklı perspektiflerle üretimi sağlandı. Kitabın diğer analiz kitaplarından ayrılan en önemli yanı ise desenler arasındaki akrabalık ilişkilerine de dikkat çekmesi ve yeni tasarımlar oluşturmak için yönlendirici yaklaşımlarda bulunmasıdır. Bu yönüyle bakıldığında analizi yapılan desen sayısından çok daha fazla tasarım içerdiği söylenebilir.

Yayınevimiz, Geleneksel İslam Sanatlarının inceliklerini, sırlarını, tarihsel süreçlerini, bugünlerini, geleceğini ve yaşayan değerlerini korumak, yaymak ve kültür dünyamızın gündeminde tutmak gibi özel bir misyona sahiptir. Bu sebeple 300. Kitap ile Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili'ni seçtik. İngilizce ve Arapça versiyonlarının da hazırlanacağı bu kıymetli eseri tüm dünyada muhataplarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilave olarak yayınevimiz, bu toprakların değerleri olan edebiyatçılarımızı, düşünürlerimizi ve sanatçılarımızı dünya kültür mirasının kıymetleri olarak evrensel ölçekte tanıtmayı amaçlamaktadır.”