Dünya Kulüpler Şampiyonası başlıyor

Turnuva öncesi FIVB tarafından düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen takım kaptanları ve başantrenörler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımların tanıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz sene turnuvayı üçüncülükle tamamlayan Eczacıbaşı VitrA'nın, beşinci kez katıldığı ve daha önce 2015 ve 2016'da iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attığı 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'in Shaoxing şehrinde 3-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Turuncu-beyazlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında 3 Aralık Salı günü, TSİ 05.00'de, İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaşacak.

Motta: "Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyoruz"

Yarın başlayacak olan turnuvanın gelmiş geçmiş en zorlu Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan biri olacağına vurgu yapan Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Motta, "Böyle bir turnuvada, Türkiye ve Eczacıbaşı VitrA'yı temsil etmekten gurur duyuyoruz. VakıfBank'ın yanı sıra, Çin'den, Brezilya'dan ve İtalya'dan güçlü takımlar katılacak. Takım olarak motive olduğumuzu ve günden güne gelişme kaydettiğimizi görmek, hepimizde turnuvayla ilgili olumlu hisler yaratıyor. Yarın oynayacağımız Imoco'nun birbirine alışık oyunculardan oluşan, güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz ve turnuvaya bu maçla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kim: "Takım içerisinde harika bir hava var"

Takımın son durumundan bahseden Yeon Koung Kim, "Sezon başından beri takım içerisinde harika bir hava var. Takımımla öncelikli hedefimiz aylardır yoğun bir tempoda hazırlandığımız Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, bu güzel takım ruhunu sayı sayı, maç maç sahaya yansıtabilmek olacak" dedi.

Aköz: "Turnuvaya güzel giriş yapmak istiyoruz"

Günden güne performansımızın üzerine koydukları bir dönem yaşadıklarını dile getiren Simge Şebnem Aköz, "Sezonun en zorlu ve bir o kadar keyifli tecrübelerinden birini yaşayacağımızı düşünüyorum. Üç gün önce Çin'e geldik ve hazırlıklarımızı burada tamamladık. Yarın oynayacağımız Imoco maçıyla turnuvaya güzel bir giriş yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baladın: "Güzel bir kimya yakaladık"

Takım arkadaşlarıyla yakaladıkları uyumdan bahseden Hande Baladın, "Yuvaya döndüğüm bu sezonda takım olarak güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. Birbirini her durumda destekleyen ve birlikte oynamaktan büyük bir keyif alan takımımla, bir kez daha Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer almak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

Boskovic: "Bu sezonun en zor bölümü"

Zorlu bir döneme girdiklerini ifade eden Tijana Boskovic de şunları söyledi:

"Bu sezonun en zor ve heyecanlı bölümlerinden birine girmek üzereyiz. Aylar süren yoğun çalışmalarımızın ve bize, el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi gösteren takım ruhumuzun hakkını sahada vermek istiyoruz."