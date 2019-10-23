Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da sürüyor

Alanya'da devam eden Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları sonunda gruptan çıkmayı başaran takımlar belli oldu.

Günün ilk maçında Almanya'nın Rostocker takımı, Ukrayna'nın BSC Vybor Takımını 11-3 mağlup etti ve gruptan çıktı. Ukrayna ekibi bu yenilgiye rağmen gruptan ikinci olarak bir üst tura yükseldi.

Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda günün ikinci maçında ise Tayland'ın B.Q. All Star takımı kendisi açısından hayati önem taşıyan maçta, Belçika'nın New Team BS Takımı'nı 4-3 yenerek gruptan çıktı.

Levante gole doymuyor

Şampiyonanın başından bu yana rakiplerine gol yağdıran İspanya'nın Levante takımı gruptaki son maçında Yunanistan'ın Napoli Patron Takımı'nı 10-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak bir üst tura yükseldi. Bu grubun diğer maçında ise Almanya'nın Real Münster ekibi, bir türlü toparlanamayan Nijerya temsilcisi Kebbi BSC ekibini 10-6 yenerek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Krylya Sovetov tur atladı

Grupta seri galibiyetler alan Rusya'nın Krylia Sovetov Takımı, Danimarka'nın Kopenhagen ekibini son periyotta bulduğu gollerle 6-3 mağlup ederek tur atladı.

Alanya Belediyespor ikinci olarak gruptan çıktı

Günün bir diğer önemli maçı Alanya Belediyespor'un da bulunduğu A grubunda İran temsilcisi Golsapoosh ile Çin ekibi Meizhou Hakka arasında oynandı. Büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı Meizhou Hakka son periyotta Bernardo Santos ve Leonardo Santos kardeşler ile plaj futbolunun dünyada ilk beş yıldızı arasında bulunan Jordan'ın etkili oyunu sonunda 8-5 yenerek gruptan lider çıktı. Alanya Belediyespor ise ikinci olarak bir üst tura yükseldi. İran ekibi iki mağlubiyet ve şampiyonaya gelmeyen Macar ekibi önündeki hükmen galibiyetiyle, bir üst tura çıkmayı başardı. Diğer bir İran takımı Shahin Kazar, Kuveyt ekibi Al-Arabi'yi 7-1 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Irak'ın Masafi-Al-Vasat ekibi, İtalyan Atletico Licata takımını 6-3 yenerek gruptan çıktı.

Ziober'in burnu kırıldı, iki kırmızı kart çıktı

Günün son maçında Şampiyona'nın favori ekiplerinden Flamengo, Polonya'nın Boca Gdansk takımları arasında geçen karşılaşmada iki kırmızı kart çıktı. Gdansk takımında Ziober'in burnu kırıldı ve ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Taraflardan iki oyuncu kırmızı kart gördü. iki takımda ikinci periyotu dörder kişi oynamak zorunda kaldı. Son periyota Flamengo 5-2 önde girdi. Ve karşılaşmayıda 7-4 kazanıp tur yenilgisiz bir üst tura çıktı.

Kadınlarda çekişme devam ediyor

Beş kadın kulüp takımının katıldığı şampiyonada her maçın sonucu dengeleri alt üst ediyor. Bu kez de Polonya temsilcisi Lady Grembach Lodz takımı Japonya'nın Tokyo Lequios LD ekibini ilk periyotta zorlanmasına rağmen farklı mağlup etmeyi başardı. 10-2

Kadınlarda oynanan günün ikinci maçında İtalyan Pavia Lokrians, Amerikan temsilcisi Norcal BSC'yi 7-1 yenmeyi başardı. Grupta son maçlar yarın oynanacak ve tur atlayan iki takım final, diğer ekipler ise klasman maçı için karşı karşıya gelecek.

Serdar Akçer tarih yazmaya devam ediyor

Bu arada FIFA, 5-9 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak kıtalararası kupaya hakem koordinatörü olarak Serdar Akçer'i atadı. FIFA ayrıca Serdar Akçer'den 2020 - 2021 plaj futbolu oyun kuralları kitabını da kendisinin yazmasını istediğini bildirdi.