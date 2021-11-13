Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 6 - Cebelitarık: 0 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.
maçında A Mili Takım, sahasında Cebelitarık ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol taraftan Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Çağlar'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
65. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Merih'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0
77. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında arka direkte topu alan Hakan'ın kafayla indirdiği topta Kerem'in şutu kaleci Coleing'den oyun alanına geri döndü.
81. dakikada sol tarafta topu alan Rıdvan'ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0
84. dakikada Orkun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mert kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk
Türkiye: Uğurcan, Zeki (Mert dk. 46), Çağlar, Merih, Caner (Rıdvan dk. 46), Orkun, Kerem, Halil (Kenan dk. 69) Hakan (Berkan dk. 82 ?), Barış Alper, Burak (Serdar dk. 69)
Yedekler: Sinan, Ersin, Kaan, Bera, Taylan, Abdülkadir
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina (Chipolina dk. 46), Annesley, Olivero ?, De Barr (Styche dk. 60), Wiseman, Sergeant (Barnett dk. 82 ?), Walker (Badr dk. 59), Jolley, Valarino (Casciaro dk. 46)
Yedekler: Robba, Banda, Britto, Ronan, Ethan James, Torilla, Morgan
Teknik Direktör: Julio Ribas
Goller: Kerem (dk. 11), Halil (dk. 39 ve 41), Merih (dk. 65), Serdar (dk. 81), Mert (dk. 84) (Türkiye)
Kırmızı kart: Olivero (dk. 22) (Cebelitarık)
Sarı kartlar: Jolley, Chipollina (Cebelitarık), Mert (Türkiye)