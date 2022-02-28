İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a 67-76’lık skorla mağlup oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a 67-76'lık skorla mağlup oldu.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Yohan Rosso, Aleksandar Glisic, Lorenzo Baldini


Türkiye: Larkin 16, Metecan Birsen 12, Furkan Haltalı 4, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 15, Oğuz Savaş 6, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Buğrahan Tuncer 10, Sadik Emir Kabaca 2


Başantrenör: Orhun Ene


Yunanistan: Larentzakis, Agravanis 22, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Papagiannis 21, Papanikolaou 8, Mouratos, Moraitis 10, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas


Başantrenör: Sotiris Manolopoulos


1. periyot: 15- 17 (Yunanistan lehine)


Devre: 33-36 (Yunanistan lehine)


3. periyot: 46-62 (Yunanistan lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.