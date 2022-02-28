Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a 67-76’lık skorla mağlup oldu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a 67-76'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yohan Rosso, Aleksandar Glisic, Lorenzo Baldini
Türkiye: Larkin 16, Metecan Birsen 12, Furkan Haltalı 4, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 15, Oğuz Savaş 6, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Buğrahan Tuncer 10, Sadik Emir Kabaca 2
Başantrenör: Orhun Ene
Yunanistan: Larentzakis, Agravanis 22, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Papagiannis 21, Papanikolaou 8, Mouratos, Moraitis 10, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas
Başantrenör: Sotiris Manolopoulos
1. periyot: 15- 17 (Yunanistan lehine)
Devre: 33-36 (Yunanistan lehine)
3. periyot: 46-62 (Yunanistan lehine)