İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.


Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 Aralık Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek dev organizasyonda heyecan sürüyor. Dün oynanan müsabakalar sonrası yarı finale yükselen Hırvatistan ve Arjantin'den sonra bugün de 2 ülke belli oldu. Portekiz'i saf dışı bırakan Fas'ın ardından İngiltere'yi deviren Fransa yarı final bileti alan ülkeler oldu.


TSİ 22.00'de oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:



13 Aralık Salı


Arjantin - Hırvatistan



14 Aralık Çarşamba


Fransa - Fas

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.