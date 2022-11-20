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Dünya Kupası'nın açılış golü Valencia'dan

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, turnuvanın açılış golünü atarak tarihe geçti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, turnuvanın açılış golünü atarak tarihe geçti.


2022 Dünya Kupası heyecanı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadeleyle başladı.


Al Bayt Stadı'ndaki ilk maçta Ekvador, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçeli golcü oyuncu Enner Valencia, 16. dakikada penaltıdan attığı golle Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydederken, 36. dakikada yine sahneye çıkarak Ekvador'un 2-0 öne geçmesini sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.


Katar, ikinci maçında Senegal ile Ekvador ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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