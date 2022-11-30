Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'da her yer Türk bayrağı

Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'da her tarafın Türk bayraklarıyla donatılması dikkatlerden kaçmadı.

2022 FIFA Dünya Kupası mücadeleleri Katar'da gerçekleşiyor. Dünya'nın dört bir yanından binlerce insana ev sahipliği yapan Katar'da; çoğu bina ve direklerde dalgalanan Türk bayrakları göğüs kabartıyor. Dünyanın gözünü çevirdiği ülkenin Türk bayraklarıyla donatılmasına duyarsız kalmayan Nasuh İstanbuli, cep telefonuyla çektiği fotoğraf kareleriyle de o anları ölümsüzleştirdi.

Katar'da ki, Türkiye sevgisini başka bir yerde bulamadığını aktaran İstanbuli, “Türkiye'ye karşı olan sevgi, ilgi ve güven Katar cadde ve sokaklarına kadar inmiş durumda. Bina, ekran ve direklerde dalgalanan Türk bayrakları kadar farklı bir ülkenin bayraklarını göremezsiniz. Katar halkı, Türkiye'ye karşı farklı bir sevgi duyuyor. Bugüne kadar 32 ülkeyi gezdim, Katar'da ki, Türkiye sevgisini başka yerde bulamadım. Türkiye'nin çok önemli ayrıcalıkları var. Bunlardan öte ticari noktada Katar, Türkiye için önemli potansiyel. Türkiye ismi burada bir marka. Şu anda Katar'da yaptığımız müteahhitlik işleri yaklaşık 20 milyar dolara kadar vardı ve daha da büyüyecek inşallah. Çünkü özellikle müteahhitlik sektöründe Türkiye denildiği zaman işi verip arkasına bakmadan çok rahat bir şekilde işini bitirebilen, emin müteahhit firmalarımız var. Bu da Katarlıların çok daha rahat bir şekilde Türk firmalarına işi teslim etmelerini sağlıyor. Ayrıca ikili ilişkilerimizin güzel olduğu bir dönemde Türk firmaları ile çalışmak Katarlı kardeşlerimizi daha da memnun ediyor” dedi.

Nasuh İstanbuli, “Katarlıların Türkiye'de yaptıkları yatırımlara sadece kazanç gözüyle bakmadan bu iki ülkenin güzel birlikteliğini taçlandırmak için yaptığı yatırımlar da var. Son ilan edilen yatırımlara baktığınız zaman Katar Varlık Fonu Türkiye'ye bu dönemde girip yatırım yapıyor. Türkiye ekonomisi için güven anlamında önemli bir katkı. Katar bütün dünyada yatırım yapan bir ülke. Biliyorsunuz Avrupa ülkeleri, Amerika hatta Latin Amerika ülkelerinde bile yatırım yapan bir ülke ama Katarlı kardeşlerimiz Türkiye'de yaptıkları yatırımları kendi ülkelerine yapılan bir yatırım gibi görüyor. Türkiye'deki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da Katarlı kardeşlerimizin bu muhabbetlerini bilmelerini isteriz” diye konuştu.