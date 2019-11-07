Dünya liderleri Türk koçtan destek alıyor

Harvard Üniversitesi'nde liderlik üzerine çalışmalar yürüten Türk mentor koç Fatih Elibol, aralarında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın da yer aldığı birçok siyasetçi, yönetici ve düşünüre yönetim kabiliyetleri ile liderlik konularında destek oluyor.

Koç ve mentorlar yardımıyla kazanılan öğretilerin liderlerdeki etkileri üzerine Harvard Üniversitesi'nde 13 senedir çalışmalarını sürdüren mentor koç Fatih Elibol, dünyanın önde gelen birçok profesyonel yöneticinin liderlik kabiliyetlerini geliştirmesi içn destek veriyor. Aralarında Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Rakuten CEO'su Mickey Mikitani, Virgin Group kurucusu Richard Branson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Power China Başkanı Yan Zhiyong, Rockofeller Vakfı eski başkanı Judith Rodin, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, BNP Paribas CEO'su Jean Bonnafe ve Roman Abramovich gibi iş, sanat, spor, siyaset alanında dünyaca ünlü birçok isme destek olan Fatih Elibol İngiltere ve Avrupa Birliği Parlementosu'ndaki vekillere mentorluk ve lider koçluğu yapıyor. Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) üyesi ve PCC (Professional Certified Coach) ünvanına sahip olan Türk mentor koç özellikle nöro-liderlik, nöro-satış ve nöro-pazarlama alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

“İlk olarak hedefler doğru belirlenmeli”

Destek almak isteyen herkese ilk olarak “hedeflerinizi doğru belirlediğinize emin misiniz?” sorusunu yönelttiğini belirten Fatih Elibol, “20 yıllık meslek tecrübemde her zaman, ister bir politikacı ister bir CEO isterse de bir devlet başkanı olsun herkese ilk olarak hedeflerini net bir şekilde belirleyip belirlemediğini soruyorum. Bu hedefler kimi zaman özel hayatıyla ilgili kimi zaman da yönettiği şirketle ilgili olabiliyor. Aslında sorduğumuz bu güçlü sorular her alanda mutluluk, huzur ve doyum gibi değerlerin daha etkin yaşanmasını sağlıyor. Önemli olan da hedeflerin net olması ve bunun yanında o hedeflere ulaşıldığında kişinin gerçekten kendini iyi hissedip hissedemeyeceğidir. Hedefler belli ve neler istendiğinde emin olunduğunda ise başarıyı engelleyecek hiçbir şey yoktur” dedi.

Yeni yöntem “Nöro-liderlik”

Nöro liderlik yaklaşımının davranışların altında yatan gerçeklik ile liderlik sanatı arasındaki bağın kurulması olduğunu ifade eden Fatih Elibol, “Liderlerin karşılaştıkları zorlukların altında temelde insan davranışları yatıyor. Bir ürün ya da hizmetin tercih edilmemesinin, şirket içinde yaşanan huzursuzlukların veya özel hayattaki sorunların altında hep bu davranışlar yatıyor. Liderlerin bu davranışları fark etmesi ve bunlara karşı aksiyon alması oldukça önemlidir. Ayrıca karşılaşılması muhtemel sorunlara karşı da bir tutum geliştirilmesi nöro-liderlik öğretisinin çıkış noktalarındandır” ifadelerini kullandı.