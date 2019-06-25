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Dünya Motokros Şampiyonası'na sayılı günler kaldı

Afyonkarahisar’da 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası, 67 ülkede canlı olmak üzere 180 ülkede yayınlanacak.

Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası, 67 ülkede canlı olmak üzere 180 ülkede yayınlanacak. Dört farklı kategoride yapılacak yarışların birincileri Bodrum tatili kazanacak.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası bu sene 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afonkarahisar'da düzenlenecek. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak MXGP, MX2, Dünya Kadınlar ve Avrupa Şampiyonaları'na fabrika takımlarının ünlü sporcularının yanı sıra yüzlerce yabancı yarışçı katılacak. Dört farklı kategoride yapılacak yarışların birincileri Bodrum tatili kazanacak. MXGP, MX2, Dünya Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası'nın birincileri Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 günlük tatilin sahibi olacak.


67 ülkede canlı olmak üzere 180 ülkede yayınlanan motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkıları ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyon Spor ve Motosiklet Festivali ile birlikte 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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