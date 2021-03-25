Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın sporcu Irmak Yıldırım, Afyon'da kampa girdi

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda milli sporcu Irmak Yıldırım, Türkiye'yi temsil eden ilk Türk kadın sporcu olacak. 16 yaşındaki sporcu, kendini sürekli geliştirdiğini söyleyerek, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olup kupalar kazanmak istiyorum. Şimdiden eylül ayını iple çekiyorum. İnşallah şampiyonaya iyi hazırlanıp, bana güvenen insanları mahcup etmeyeceğim" dedi.

Afyonkarahisar'da 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda bir ilk yaşanacak. 16 yaşındaki milli sporcu Irmak Yıldırım, Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'yi Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda temsil edecek ilk kadın sporcu olacak. Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Irmak Yıldırım'ı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Irmak'ın henüz 16 yaşında olmasına rağmen büyük bir cesaret örneği gösterdiğini aktaran Başkan Zeybek, Afyonkarahisar için gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Yarışmada Milli Sporcu Irmak'a şimdiden başarılar dileyen Başkan Zeybek, milli sporcuyu yetiştiren hocalarına ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Nedim Akülke: "Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Başkanın her daim yanlarında olduğunu dile getiren Akülke, "Bizlerde başkanımızın ilgi ve alakasına karşılık vermeye çalışıyoruz. Afyonkarahisar'ı hem ülkemizde hem de dünyada en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün çok heyecanlı bir gün. Bir ilki Türkiye olarak Afyonkarahisar olarak yaşıyoruz. 16 Yaşında bir kadın sporcumuz Anadolu'nun bu güzel kentinde Afyonkarahisar'ı Dünya Kadınlar Şampiyonasında yarışacak. Bu da Afyonkarahisar ve ülkemiz için gurur verici. Buradaki hedefimiz üç yıl sonra Afyonkarahisar'a kupa ve madalya getirmek. Afyon Motor Sporları Merkezinde antrenmanlarına devam edecek. İnşallah kazasız bir yarış çıkarır ve Afyonkarahisar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder" şeklinde konuştu.

Irmak Yıldırım: "Eylül ayını iple çekiyorum"

2018 yılından itibaren yurt dışında yarışlara katıldığını belirten Irmak Yıldırım, "11 yaşımdan itibaren birçok motosiklet yarışına katıldım. En son Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemi temsil ettim. Bu alanda hedeflerim var. Antrenmanlarımı sürdürüyorum. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olup kupalar kazanmak istiyorum. Şimdiden eylül ayını iple çekiyorum. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur. İnşallah şampiyonaya iyi hazırlanıp, bana güvenen insanları mahcup etmeyeceğim" dedi.

Avrupa ve Balkan şampiyonlarında temsil etti

Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sınıfında milli sporcu Irmak Yıldırım, Türkiye'yi temsil eden ilk Türk sporcu olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda mücadele edecek en genç kadın yarışçı unvanını da alacak olan Yıldırım, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında da Türkiye'yi temsil etti. 16 yaşındaki milli sporcu, 2017 yılından itibaren Türkiye şampiyonalarına da katılıyor.