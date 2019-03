Dünya pi gününde anlamlı etkinlik

Dr. Okan Gerçek ve beraberinde ki denizcilik öğrencileri, 14 Mart Dünya Pİ Gününde bir dizi sunum gerçekleştirdi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. Okan Gerçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk olarak 2018 yılında GAÜ Denizcilik Güverte Bölümü öğrencileri ile birlikte Dünya Pi Günü'nünde farkındalık oluşturduklarını belirterek, GAÜ Denizcilik öğrencilerin "Kumsalda Buldum Pi Sayısı" hikayesini İngilizce olarak Amerikan Koleji öğrencilerini anlattığını bildirdi.

Doç. Dr. Okan Gerçek, "That would be a novel ıf ı could wrıte mathematıcs corner ve "I found pı on the beach "isimli sunumlarımızı Dünya Pi Günü'nünde yaptık ve yoğun ilgiyle karşılandık. 2019 Dünya Pi Günü'nünde GAU Denizcilik öğrencilerimizle birlikte sıra dışı sunum ve orijinal materyallerden oluşan etkinliğimiz yapılmaktadır” dedi.

Türkiye'de ise ilk olarak 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır

Son yıllarda okullarda organize edilen Pi Günü kutlamaları hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Türkiye'de ise ilk olarak 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Okullarda Pi sayısının farkındalığını artırmak için pastalarla, materyallerle, oyunlar ve yarışmalarla farklı etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Doç. Dr. Okan Gerçek, “Pi sayısı yeterince uzun yazıldığında, her rakam dizisini Pi sayısı içinde bulunabileceğini; yani doğum gününüzü, telefon numaranızı, banka hesabınızı ya da rastgele yazacağınız herhangi bir sayının Pi sayısının bir yerlerinde var olduğu belirtiliyor. Hatta harflerle sayıları birbirine dönüştüren bir kod üretilerek seveceğiniz bir kişinin (sevgilinizin, çocuklarınızın, eşinizin vb.) veya istediğiniz bir topluluğun ismini, bir kelimeyi, cümleyi, hatta bir kitabı Pi sayısı içinde bulabileceğimiz ifade ediliyor. Hali hazırda birçok kişi matematiğin en gizemli sayılarından biri olan Pi sayısını ya 3.14 ya da 22/7 olarak yanlış bilmektedir. Pi sayısının aslında bu iki sayının arasında olduğunu Arşimetin miladdan yaklaşık 250 yıl öncesi ispatlayarak gösterdiğini ve Pi sayısının belirli bir basamağına kadar nasıl bulunabileceğini bir çok üniversite mezunu bilmemektedirler” dedi.

“Matematiğin Gerçek Okyanusunda İnciler” yazı dizisi Türkiye'de ve yurt dışında tahminimden daha büyük bir ilgi gördü. Türkiye'de ilk olumlu ve anlamlı geri dönüş Doğa kolejlerinin matematik zümre başkanlarından matematiğe sevdalı bir öğretmenimizin üniversitedeki ofisimi yazımı tebrik etmek için ziyaret etmesi olmuştu. Kendisine yeni araştırmalar ve bakış açılarını geliştirebilecek, yeni pencereler açacak köşeler ve öneriler sundum” ifadelerine yer verdi.