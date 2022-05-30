Dünya plajları Türk mayolarıyla renkleniyor

ABD, İtalya, İngiltere gibi ülkelere plaj ürünleri ihracı gerçekleştirilen Türk plaj giyimi sektörü yelpazesine Ortadoğu'yu ekledi.

Dünya genelindeki plajlar Türk üretimi ürünlerle süsleniyor. Yerli firmalar ihracat yaptığı ülkelerin sayısını artıyor. Türkiye'de kendi markası ve tasarımlarıyla mayo ve bikini sektörüne 2019 yılında hızlı giriş yapan Louren, Türkiye'nin yanı sıra pek çok dünya ülkesindeki satışlarını artırdı. Markanın yönetim kurulu başkanı Çağlar Solmaz, 2022'yi ihracatta ‘atılım yılı' ilan ettiklerini belirterek, sadece Türkiye pazarında değil yurtdışı pazarlarda da iddialı olduklarını açıkladı.

"İhracat hedefi 2,5 milyon dolara yükseltildi"

Satışlarının yüzde 40‘lık kısmını ihraç ettiklerini söyleyen Solmaz, “Amerika, İtalya, İngiltere, Rusya, Katar, Mısır, Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs gibi birçok ülkeye sevkiyatlarımız devam ediyor. Geçen yıl 500 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl bu rakamı yüzde 500 artırarak 2,5 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Tasarımlarımız yalnızca Türkiye'de değil, dünyaca da parmakla gösterilen bir durumda. Hedefimiz dış pazarda markamızın bilinirliğini daha çok artırmak. Markamızı plaj giyim ürünleri sektöründe tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

İlk defa Miss Turkey 2019 modellerinin üzerinde görücüye çıktıklarını hatırlatan Çağlar Solmaz, ürünleri ile iç ve dış pazardaki plaj giyim modasına yön vermek istediklerini kaydetti. Solmaz, “Sektörde hem kumaş ve kalıp kalitesine hem stil sahibi model ve renklere sahip yeterli bir mayo markası yok. Markamız bu boşluğu rafine bir zevk ve elegan bir stil ile tamamlamak üzere yola çıktı” diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar 65 noktada yer almayı hedefliyoruz”

Online mağaza ve bayilik satış noktalarıyla daha fazla müşteriye ulaşmak istediklerini dile getiren Solmaz, “Bayilerimizi titizlikle seçiyor, teklifleri detaylı değerlendiriyor ve ticaretimizde güvene dayalı uzun yol arkadaşlarını belirliyoruz. Bugün toplam 50 şehirde bulunan bayilik ağımızla yıl sonuna kadar 65 noktada yer almayı hedefliyoruz. Pandemi olmasına rağmen 100 satış noktasına ulaşarak markamızı büyüttük. Bu yıl sonuna kadar 200 satış noktasına ulaşmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.