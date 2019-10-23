Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 13'üncü yarışı 25-28 Ekim tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek. Sezonun sondan bir önceki yarışı öncesi zirvede Ott Tanak bulunurken son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor.

Motorsporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13'ünücü ayağı, bu hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, üç günde 17 etap üzerinden bin 288,85 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan 12 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 240 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 212 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 199 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 17 Kasım'da Avustralya'da son bulacak.