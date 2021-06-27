Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirve yine Sebastien Ogier'nin

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun altıncı yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı. Kenya'da gerçekleştirilen yarışta rakiplerine şans tanımayan başarılı pilot böylelikle hem son 6 rallide 4. kez mutlu sona ulaştı hem de 5 kıtada birincilik elde etmiş oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 6. yarışının heyecanı Kenya'da yaşandı. 18 etap üzerinden koşulan ralliye Sebastien Ogier imza attı. Kenya Rallisi'ni toplamda 3 saat 18 dakika 11.3 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier yarışın kazananı oldu. Ogier bu zaferiyle hem son 6 rallide 4. kez birinciliğe erişti hem de 5. Kıtada da birincilik elde etti.

Kenya Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki dördüncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 133 puana ulaşırken efsane pilotu 99 puanla Elfyn Evans takip ediyor. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin yedinci yarışı 15-18 Temmuz tarihleri arasında Estonya'da gerçekleştirilecek.