Dünya Saati'ne Allianz Türkiye'den destek

Allianz Türkiye, Dünya Saati'ne Allianz Tower ve Allianz Kampüs binaları ile destek verecek. 6 Nisan Cumartesi günü 12'nci kez yapılacak Dünya Saati etkinliği kapsamında, Türkiye'nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi olan Allianz Tower'ın ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'ün ışıkları da iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 1 saat kapalı kalacak.

Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşlarından Allianz Türkiye, tüm dünyada iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF - World Wide Fund For Nature) öncülüğünde düzenlenen Dünya Saati'ne bu yıl da destek veriyor. Türkiye'nin, Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin sertifikasına sahip ilk kulesi olan Allianz Tower'ın ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'ün ışıkları, 6 Nisan Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında bir saat süreyle sönecek.

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulayan şirket olma sorumluluğuyla verdiğimiz sözü bu yıl da tuttuk. Daha iyi bir çevre için çevresel ayak izimizi azaltmak adına 2018 yılında 2016'ya oranla kişi başı karbon ayak izimizi yüzde 1,8, elektrik tüketimimizi yüzde 6,1, kişi başı kağıt tüketimimizi yüzde 22,5 düşürdük. Kişi başı doğalgaz tüketimimizi 2016 yılına göre yüzde 19,2 oranında azaltırken; Allianz Kampüs'ün faaliyete geçmesi ve 2016'ya göre faaliyet gösterdiğimiz alanların metrekaresindeki yüzde 11'lik artışa rağmen kişi başı su tüketiminde sadece yüzde 6,9'luk artış kaydettik. 2019 yılında da WWF tarafından verilen Yeşil Ofis Sertifikası'nı da alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç yıldır parçası olduğumuz Dünya Saati uygulamasına iki ana binamızla katılarak iklim değişikliğine bizler de dikkat çekiyoruz" dedi.

Dünya Saati uygulaması nedir?

Dünya Saati iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için düzenlenen dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden... Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği Dünya Saati, 2007 yılında Avustralya'da başladı. Bu yıl 12'ncisi hayata geçirilen etkinlik kapsamında, kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar 1 saatliğine kapatılıyor.