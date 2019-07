Dünya şampiyonluğuna engel yok

2019 Para-Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan down sendromlu sporcu Fatıma Kevser Kıdeyş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Özel bir okulda okuyan 8. sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Fatıma Kevser Kıdeyş, ziyarete Okul Müdürü Gökhan Aydemir, Antrenörü Arzu Çayır ve annesi Leman Kıdeyş ile beraber katıldı.

“Herkes sporla ilgilenmeli”

Daha önce Para Tekvando Türkiye Poomse Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi, 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Yarışması'nda ise Poomse kategorisinde altın madalya kazanan Kevser, “Herkese sporla ilgilenmelerini tavsiye ederim” dedi.

“İnşallah bu başarı bir kıvılcım olur”

Fatıma'nın annesi Leman Kıdeyş de, yarışmalara katılırken dünya şampiyonluğu derecesini beklemediklerini dile getirerek, “Bir şeyin üzerine düşüp çok çalışınca gerçekten başarılıyormuş. Fatıma'nın diğer down sendromlu gençler ve aileleri tarafından örnek alınmasını isterim. Biz yarışmalara derece alacağımızı düşünerek gitmemiştik ama dünya şampiyonluğuna kadar yükseldik. İnşallah bu başarı bir kıvılcım olur” şeklinde konuştu.

“Her türlü desteğe hazırız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, engelli bireyler için her türlü imkanı oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, “Başakşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin kültür sanattan spora kadar hayatın her alanında varlık gösterebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Engelsiz Tiyatro Topluluğumuz ve Engelsiz Müzik Grubumuz şimdiye kadar çeşitli başarılara imza attılar. Engelli bireylerin de diğer tüm vatandaşlarımız gibi topluma kazandırılması için maddi manevi her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, ziyaret sonunda konuklara hediye takdiminde bulundu.