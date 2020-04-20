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Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, TURKSPORU'na konuk oluyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu yıldız atlet Ramil Guliyev, TURKSPORU’nun sosyal medya hesabında sporseverlerle buluşacak.

Dünya ve Avrupa şampiyonu yıldız atlet Ramil Guliyev, TURKSPORU'nun sosyal medya hesabında sporseverlerle buluşacak.


Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Evdeki zamana röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, yarın akşam 200 metrede Dünya ve Avrupa şampiyonu yıldız atlet Ramil Guliyev'i konuk ediyor. TURKSPORU Instagram hesabından canlı yayınlanacak röportaj saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

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