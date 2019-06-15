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Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan'a Arjantinli rakip

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan’ın yeni rakibi Arjantin’den Cesar David Crenz oldu.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın yeni rakibi Arjantin'den Cesar David Crenz oldu.


Tecrübeli ve daha uzun boylu bir boksör olan Cesar, Dünya şampiyonlarından Yoan Pablo Hernandez ve Oleksandr Usyk'e karşı muhteşem maçlar çıkarmış bir isim. Sporcumuza göre on yaş daha genç olan Cesar, 1.95 santimetrelik boyu ile daha uzun kollara sahip bir dövüşçü. 22 Haziran Cumartesi gecesi güney Almanya'nın Allgu bölgesindeki Wangen kentinde ringe çıkacak olan Fırat Arslan, sparring antrenmanlarına da başladı. Her gün üç ile dört ayrı boksör ile sparring yapan sporcumuz, formunun zirvesinde yer alıyor.


Vedat Alayz, dünyaya model olduk


Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, dünyaya örnek olduklarını belirterek, "Alman basını Fırat'a 'Model Sporcu' diyor. Dünya medyası 'İnsanlığın gelişmiş yeni modeli' diyor. O zor bir spora rağmen adeta dünya ve insanlığın sınırlarını zorluyor. Dünyaya yeni bir insan modeli sunuyor. Gelişen dünyanın modern imkanlarını kullanırsan yaşın hiçbir önemi yok diyor adeta. Eskiden 49 yaşına gelen insanlar elinde baston ile zar-zor yürürken, Fırat Arslan, yakında 49 yaşına giriyor olmasına rağmen dünya şampiyonlarını ringlere gömüyor. Fırat, insanlığa, çalışırsan, disiplini elden bırakmazsan, kendine iyi bakar ve sağlıklı beslenirsen 49 yaşında dahi olsan dünya şampiyonluk maçı yapabilecek kadar sağlıklı ve güçlü olabilirsin diyor. Şampiyon, bu yaşına rağmen gösterdiği performans ve gücü ile bilimin sınırlarını zorluyor ve dünyadaki tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor ve bunu başarabilecek güçte" dedi. Gelecek yılın başında yapacağı dünya şampiyonluk maçını kazanırsa, tüm zamanların gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olabilmenin planlarını yaptığı belirten Arslan'da yaptığı açıklamada; " Yaptığım sporun oldukça zor olduğunu, hatta en zor sporlardan biri olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyorum. 49 yaşında olmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum" diyerek Arjantinli rakibinden çekinmediğini ve maçı kazanacağını iddia etti. Spordaki başarıları kadar örnek kişiliği ile de dikkatleri üzerine çeken Arslan, beslenmenin de önemine dikkat çekiyor.

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