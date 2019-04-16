“Dünya Sanat Günü” Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Uluslararası Plastik Sanat Derneği ve Kartal Kültür Sanat Derneği tarafından hazırlanan programla 15 Nisan Dünya Sanat Günü, Kartal'da coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda başlayan kutlamaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası Plastik Sanat Derneği Başkanı ünlü ressam Bedri Baykam, ressam Murat Havan, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Dünya Sanat Günü kutlamalarında konuşma yapan Uluslararası Plastik Sanat Derneği Başkanı ünlü ressam Bedri Baykam sanat ve sanatçının son dönemde yaşadığı sorunlara değinerek Paris'te yanan Notre Dame Katedrali için çok üzgün olduğunu söyledi. Katedralin sahip olduğu sanatsal değer ile dünya sanat mirasının bir parçası olduğunu vurgulayan Baykam, sanatın kültürleri ve halkları yakınlaştırıcı bir etkisinin de olduğunu söyledi. Dünya Sanat Günü etkinliklerini her yıl iple çektiklerini ve hem sanatçıların birbirleriyle hem de sanatsever ile bir araya gelme şansı yakaladığını belirten Baykam, Kartal Belediyesi'ne ve Kartal Belediyesi'nin yeni Başkanı Gökhan Yüksel'e de verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek yerel yönetimlerin bu konuda da sorumlulukları olduğunu kaydetti. Kartal'ın sanat dostu bir belediye olduğunu ve böyle devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Gökhan Yüksel; bu yıl 8.'si düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinliklerine gerek eserleri, gerek katılımları, gerekse de gösterdikleri çabalar ile katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Uluslararası Plastik Sanat Derneği Başkanı ünlü ressam Bedri Baykam, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e plaket takdim ederken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise ressam Bedri Baykam'a ve ressam Murat Havan'a Kartal heykelciği takdim etti.

Konuşmaların ardından önce Ekolojik Eğitim Çadırı'nın duvarlarına yapılan Grafiti Sergisi ardından da Hamam Sokak'ta yer alan Afiş Sergisi gezildi. Grafiti Sergisi'nde yer alan kanat figürü önünde hem Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hem de sanatçı Bedri Baykam poz verdi. Etkinlik boyunca Trio Dinletisi ve Canlı Heykel Gösterisi, Kartal Hamam Sokak'ta sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe katılan sanatçılar daha sonra Kartal Belediye Binası Fuaye Alanı'nda bulunan 100 Portre Sergisi'ni ziyaret etti.