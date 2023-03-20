Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu 2023 yarın başlıyor

WCI, 'Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu 2023 için geri sayım başladı. Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan forum, 21-22 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

WCI Forum, 8'inci Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu 2023 için geri sayım başladı. “Küresel başarı için işbirliği” mottosuyla yola çıktıklarını belirten WCI Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 Afrika ülkesinden, bin 500'e yakın iş insanının katıldığı WCI Forum serileriyle yakaladıkları ivmeyi sürdüreceklerini belirtti.

1.5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeli ile Afrika, yeni pazar arayışı içerisindeki ülkelerin stratejik destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 40 kez ziyaret etmiş olduğu kıtada, Türkiye'nin güçlü ve olumlu bir marka algısına sahip olduğuna dikkat çeken Bengisu, “Dünya, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ekonomilere olumsuz etkilerini hazmetmeye çalışırken; pek çok ülke alternatif pazar arayışına yöneldi. Bu dönemde Türkiye'nin eli rakiplerine göre çok daha güçlü. Çünkü Afrika; hem sahada hem de masada çok etkili olduğumuz bir kıta. 43 büyükelçiliğimizin aktif olduğu kıtanın diploması liginde; ABD, Çin ve Fransa'nın ardından Afrika'da en çok büyükelçiliği olan dördüncü ülkeyiz. Afrika ve Türkiye odaklı ulaşım altyapımız da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Türk Hava Yolları, Afrika'nın 41 ülkesinde 61 noktaya düzenli uçuş sağlıyor. Bu perspektiften bakıldığında bölge tüccarları, gelecek planları doğrultusunda Türkiye'yi güçlü bir alternatif olarak konumlandırıyor. Afrika odaklı pazarlarda, katma değerli ürünlerimizle tedarik zincirinin her aşamasında daha geniş yer alabilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin katma değerli üretim kapasitesi vurgulanacak

“2012'den bu yana hizmet veren şirketimizin, Afrika kıtasında 55 forum ve fuar organizasyonu gerçekleştirmiş olması da Afrika kıtasındaki hakimiyetimizin farklı bir yansıması” diyen Bengisu, 2017'de düzenlenmeye başlayan WCI Forum Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu ile Afrika kıtası odaklı ihracata çok önemli katkılar sunulduğunu belirtti. 21-22 Mart tarihleri arasında İstanbul'da, 8'incisi düzenlenecek olan WCI Forum, Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'na sayılı günler kaldığını vurgulayan Bengisu, “Forum kapsamında Türkiye'den 400 firma temsilcisi ve Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 farklı ülkeden iş insanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kıtadaki ekonomik rakipleri olan Çin, AB Ülkeleri, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi aktörlerle ticaret yapmaya alışmış yaklaşık bin 500 dış ticaret firması yetkilisine, Türkiye'nin üretim kapasitesi, esnek üretim ve tedarik sistemleri, ileri teknoloji entegrasyonu ile üretilen inovatif Türk ürünleri tanıtılacak. Bu çerçevede Afrika odaklı pazarlarda, katma değerli ürünlerimizle tedarik zincirinin her aşamasında daha geniş yer alabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

KOBİ'lerle entegrasyon sağlanacak

Forumun çok önemli bir amaca hizmet ettiğinin altını çizen Utku Bengisu, sözlerini şöyle tamamladı: “Orta ve orta üst sınıf denilen ‘Yeni Nesil Afrika Ekonomik Sınıfı'nın aldığı, kullandığı ürünlerin; Türk ürünleri olması amacıyla, bu sınıfa hızlı ve kaliteli; kalitesine göre uygun fiyat tedarik edecek KOBİ'lerle entegrasyon sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda KOBİ'lerin Afrika rotalarında pusulası olan WCI Forum aynı zamanda Afrikalı firmalar için de Türk pazarında kazan-kazan bir ticaret imkânı sunmaktadır. Afrika ülkelerindeki alıcıların, dış ticaret firmalarının ve tüccarların Türkiye'de özellikle KOBİ'leri tanımaları ve doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türk pazarını keşfetmeleri için düzenlenmiş iş forumları serisi olan forum; her sektörden katılıma açık olup dışarıdan ziyarete kapalı olarak gerçekleşmektedir."