Dünya starları Türk firmasının ürünlerini tercih ediyor

Türkiye'de olduğu kadar global arenada da tasarımlarıyla beğeni toplayan Desa, 1972 markasıyla dünyaca ünlü yıldızların tercihi oldu.

Ünlü İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Noemi, son klibinde ve konserinde Desa'yı tercih edenler arasında yer aldı. Türk tekstil firmasının 1972 tasarımlarını tercih eden İtalyan şarkıcı Noemi, sahnedeki rahatlığı ile de dikkat çekti. Firmanın yeni tasarımına bayıldığının altını çizen Noemi, Türk markalarını yakından takip ettiğini çanta ve ayakkabı seçimlerinde firmanın 1972 tasarımlarına sıklıkla yer verdiğini belirtti.

Ayrıca Christan Daloi, Donna Moder, Melissa Greta, Michelle Hunziker, Marta Marinotti,Federico Rossi, Greta Futura, Rasegna Stampa gibi yıldızlar gerek sosyal medya hesaplarında gerekse de konser ve dergi çekimlerinde firmanın 1972 tasarımlarıyla objektiflere poz verdi.