Dünya Tekvando Şampiyonası'nda İrem Yaman altın madalya kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Yaman, bu anlamda ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirildi. 150 ülkeden 975 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takım kadrosunu oluşturan 16 sporcunun 5'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından oluştu. İBB'li İrem Yaman, Dünya Şampiyonu olurken, Nafia Kuş ise bronz madalyayı ülkemize getirdi.

İrem Yaman ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti. Yaman 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Nafia Kuş ise dünya şampiyonalarındaki ikinci bronz madalyasını elde etti. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan Yaman, bu anlamda ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki Yaman'ın kariyerinde 2 Dünya, 2 Avrupa, 1 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve sayısız madalya bulunuyor.

İrem Yaman'ın başarıları:

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonu (Ağustos 2014 - Türkiye)

Büyükler Dünya Şampiyonu (Mayıs 2015 - Rusya)

Avrupa Tekvando Şampiyonası Şampiyonu (Mayıs 2016 - İsviçre)

İslam Oyunları Şampiyonu (Mayıs 2017 - Bakü)

Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Şampiyonu ( Ağustos 2017 - Tayvan)

WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi Şampiyonu (Ocak 2018 - Çin)

Büyükler Avrupa Şampiyonu (Mayıs 2018 - Rusya)

Akdeniz Oyunları Şampiyonu (Haziran 2018 - İspanya)

Grand Prix 2. Seri Şampiyonu (Ağustos 2018 - Rusya)

Grand Prix 3. Seri Şampiyonu (Eylül 2018 - Tayvan)

4. Başkanlık Kupası Büyükler Şampiyonu (Şubat 2019 - Antalya)

Amerika Açık Tekvando Turnuvası Şampiyonu (Mart 2019 - Las Vegas)

Belçika Açık Tekvando Turnuvası İkincisi (Mart 2019 - Belçika)

Büyükler Dünya Şampiyonu (Mayıs 2019 - İngiltere)