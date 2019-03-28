Dünya Tiyatro Günü'nde perde Kerem Alışık ile açıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ve ekibi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde “Esaretin Bedeli” ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde tiyatroseverlerle buluştu. Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık'ın da izlediği oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü'nde Türk Tiyatrosu'nun usta oyuncularından Kerem Alışık ve ekibini ağırladı. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar'ın yaptığı, başrolleri Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven'in paylaştığı “Esaretin Bedeli” adlı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. 24 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı, yaklaşık iki buçuk saat süren ve sabrın, bilginin, zekanın, umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini işleyen oyunun sonunda Kerem Alışık “Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır” repliği ile seyircilere duygusal anlar yaşattı. Dünya Tiyatro Günü'nde, Kerem Alışık ve ekibini yalnız bırakmayarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduran tiyatroseverler, oyunun sonunda beğenilerini alkışlarla dile getirdi.

Alışık: Sizinle Olmak Onur ve Mutluluk Verici

Oyunun sonunda bir konuşma yapan sevilen sanatçı Kerem Alışık, “Dünya Tiyatro Günü'nde, böyle güzel bir günde sahnede olmak, bu geceyi hep beraber burada teneffüs etmek ve sizlerle güzel duyguları paylaşmak bizim için onur, kıvanç ve mutluluk verici.” dedi.

Şatır, Sanatçılara Teşekkür Edip Çiçek Takdim Etti

Oyunun sonunda Dilek İmamoğlu ve Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara çiçek takdim eden Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Ömer Şatır, yaptığı konuşmada “Tiyatro eğlendiren, düşündüren, hüzünlendiren, hatta öğreten bir sanat Dünya Tiyatro Günü'nü kutladığımız bu anlamlı günde, böyle güzel bir oyunu Beylikdüzü'nde sahneleyen Kerem Alışık'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar” ifadelerine yer verdi.