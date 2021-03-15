Dünya üniversiteleri sıralamaya hazır

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması 2021, bu yıl bin 200'den fazla başvuru aldı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkılar ölçülüyor.

Yükseköğretimin Oscarı olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, (THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği ‘Etki Sıralaması 2021' (Impact Ranking 2021) için 98 ülkeden bin 200'den fazla başvuru aldığını açıkladı.

En çok başvuru yapan 4'üncü ülke Türkiye

Sıralamaya katılımın arttığının belirtildiği açıklamada, en çok başvuru yapan ülke 86 başvuru ile Rusya oldu. Japonya ise 85 başvuru ile 2'nci sırada yer alıyor. Hindistan 57 başvuru ile 3'üncü olurken, Türkiye 54 başvuru ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Gayretli: “Türkiye'de birinci sıradayız”

Üniversitelerin genel sıralamaya dâhil edilmeleri için veri sağlamaları gereken tek hedef olan ‘Kaliteli Eğitim' kategorisinin en çok başvuruyu aldığıyla ilgili yapılan açıklama hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, birçok üniversiteyi geride bırakarak “Kaliteli Eğitim” başlığında geçtiğimiz yıl dünyada ilk yüz üniversite arasına girmeyi başardıklarını hatırlattı. Gayretli, “Kaliteli Eğitim başlığı altında ise sıralamada Türkiye'den katılan 34 üniversite arasında 1'inci sırada yer aldık” dedi.

“Başarılar bizi motive ediyor”

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından değerlendirmelerin yükseköğretim kurumları açısından çok değerli olduğunu ifade eden Abdülkadir Gayretli, “Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın teşvikiyle uluslararasılaşma adına yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya sıralamalarında aldığımız başarılar da bizleri bu konuda motive ediyor” diye konuştu.