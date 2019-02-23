Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa'ya temsilcilik verdi

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) Avrupa'ya açılmaya başladı. Federasyon bu kapsamda Almanya'nın Köln şehrinde Avrupa temsilciliği verildi.

Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı ve Yakın Savunma sistem kurucusu 10. Dan İbrahim Aktürk, Avrupa'nın birçok ülkesinde seminerler düzenlediklerini belirterek, "Kurmuş olduğumuz sistem teknik açıdan dünyadaki diğer sistemlerden farklı olduğu için taktir gördük. Bu sistemin özelliği bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (silahlı, bıçaklı, sopalı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı, saldırgana ettik etraftaki hiç kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirebilmek üzerine kurulmuştur. Yüzlerce spor hocası eğitmenlik kurslarına katılıp eğitmenlik belgesini alarak eğitim vermektedirler. Amacımız sistemi dünyaya yayarak, gelecek nesillere yeni bir şeyler bırakabilmek. Avrupa'da benimsenen yakın savunma sistemimizi daha büyük kitlelere ulaştırabilmek Türklerin Yakın Savunma Sistemi'ni tüm Avrupa'ya duyurabilmek adına Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Çin Boksu Federasyon Başkanı Avrupa şampiyonu Nihat Atamtürk'e Avrupa temsilciliği verildi" diye konuştu.

Nihat Atamtürk: "Çok uzun zamandır Almanya Köln'de spor hocalığı yapıyorum"

Nihat Atamtürk ise, "Bu sistemin Türkiye'de bir Türk tarafından çıkarıldığını, herkesin rahatlıkla öğrenebileceği ve çok faydasını göreceği bir sistem olduğuna inandığından dolayı seve seve Avrupa'da temsil etmek istedik. Çok uzun zamandır Almanya Köln'de spor hocalığı yapıyorum. Sürekli olarak profesyonel Kick Box Muay Thai galaları düzenliyorum. Çin Boksu yapıyorum. Çin Boksu Federasyon başkanıyım. WDATF kurucusu İbrahim Aktürk ile uzun yıllardır görüşme yapmaktaydım. Avrupa'da yaptığı seminerler çok kişinin ilgisini çekti. Bu sistemin Avrupa'ya yayılabilmesi için diğer ülkelerde bulunan sporcu arkadaşlarımla irtibat kurdum. Onlara sistemi anlattık. Elimizden geleni yapmak için İbrahim Aktürk ile istişarelerde bulunarak Avrupa temsilciliği görevini üstlendim" şeklinde konuştu.

WDATF Avrupa Temsilciliği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı: Nihat Atamtürk

Avrupa Yönetim Kurulu: Başkan Yardımcısı Evgin Özyurt

Avrupa Genel Sekreteri: Peter Kurt

Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı: Kadir Bozer

Avrupa Koordinatörü & Teknik Direktör: Pasguale D'Ambrosio

Avrupa Yönetim Kurulu Üyeleri: Deniz Atamtürk, Andreas Tanchio

Avrupa Onursal Başkanı: Sigung Dr. Min Tah JAO