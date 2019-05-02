Dünya Yakın Savunma Federasyonu Karadeniz Bölge Semineri sona erdi

Dan Grand Master İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Sistem Kurucu Yard. 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk yönetiminde Samsun'da düzenlenen Karadeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize semineri sona erdi.

2013 yılından beri faaliyet gösteren federasyon “Şiddetsiz Yakın Savunma” sloganı ile düzenlediği seminerlerle yeni eğitmenler yetiştiriyor.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'na (WDATF) bağlı Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) sistemi; bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (sopalı, bıçaklı, silahlı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı kendisine, saldırgana ve etrafındaki hiç kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirebilme ilkesi ile kurulan federasyon çalışmalarını tam sürat sürdürüyor. Seminere katılan tüm eğitmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yakın Savunma Eğitim modül programı üzerinden, Halk Eğitim Merkezi'nden oryantasyon eğitimini de alarak Türkiye'nin dört bir yanında resmi kurum ve kuruluşlara, çocuk esirgeme kurumlarına, ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak yakın savunma eğitimi verebilecek.

Federasyon birçok ilde seminerlerine devam edecek.