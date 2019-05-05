Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nda genel kurul yapıldı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nun 30/04/2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim belli oldu.

Federasyon başkanlığına Yakın Savunma (Defence Anti-Terror) sisteminin kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk yeniden seçildi. İbrahim Aktürk'ün belirlemiş olduğu yönetim kurulu listesinde Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk, Başkan Yardımcısı Adem Batur, Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Mesci, Genel Sekreter Cahit Çelepi, İktisadi İşletme Müdürü Mahmut Murat Kuzey, Mali Sekreter Selda Tükenmez oldu.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, yeni yönetim kuruluna, bölge ile il temsilcilerine ve eğitmenlere başarı dileklerinde bulunarak, “Yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte tamamen yerli ve milli olan sistemimizi tüm dünyaya duyurmak ve yaymak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ayrıca İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl de Basın-Bilişim ve Teknoloji Kurulu Başkanı seçildi.