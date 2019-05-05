İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nda genel kurul yapıldı

Dünya Yakın Savunma Federasyonu’nun 30/04/2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim belli oldu.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nun 30/04/2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim belli oldu.


Federasyon başkanlığına Yakın Savunma (Defence Anti-Terror) sisteminin kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk yeniden seçildi. İbrahim Aktürk'ün belirlemiş olduğu yönetim kurulu listesinde Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk, Başkan Yardımcısı Adem Batur, Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Mesci, Genel Sekreter Cahit Çelepi, İktisadi İşletme Müdürü Mahmut Murat Kuzey, Mali Sekreter Selda Tükenmez oldu.


Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, yeni yönetim kuruluna, bölge ile il temsilcilerine ve eğitmenlere başarı dileklerinde bulunarak, “Yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte tamamen yerli ve milli olan sistemimizi tüm dünyaya duyurmak ve yaymak için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Ayrıca İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl de Basın-Bilişim ve Teknoloji Kurulu Başkanı seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.