İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya yaşlanmamak için 1 trilyon dolar harcıyor

’Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması’na göre 2015-2017 yılları arasında 4.

'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması'na göre 2015-2017 yılları arasında 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşan sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.



Uluslararası vergi, denetim ve danışma firması KPMG'nin tatil ve eğlence sektörünün geleceğini incelediği 'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması' sonuçları açıklandı. Araştırma, sağlıklı yaşam ekonomisinin son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve ulaştığı hacimle ilgili çarpıcı sonuçlar içeriyor.



Rapora göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisi, 2015-2017 yılları arasında, yıllık yüzde 4.8'lik büyüme oranıyla 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Global Wellness Institute'un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.



Bakım ürünlerini 702 milyar dolarla sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri takip ediyor, üçüncü sıradaysa 639 milyar dolarla sağlık turizmi geliyor.



Araştırmaya göre sağlıklı yaşam ekonomisini oluşturan 10 kalem şöyle sıralanıyor:


Kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler: 1,083 trilyon dolar


Sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri: 702 milyar dolar


Sağlık turizmi: 639 milyar dolar


Fitness ve mind body: 595 milyar dolar


Önleyici/kişiselleştirilmiş hekimlik ve kamu sağlığı: 575 milyar dolar


Geleneksel/ücretsiz hekimlik: 360 milyar dolar


Sağlıklı emlak piyasası: 134 milyar dolar


Spa ekonomisi: 119 milyar dolar


Kaplıca ve termaller: 56 milyar dolar


İşyeri sağlığı: 48 milyar dolar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.