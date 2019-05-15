Dünya yaşlanmamak için 1 trilyon dolar harcıyor

'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması'na göre 2015-2017 yılları arasında 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşan sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.

Uluslararası vergi, denetim ve danışma firması KPMG'nin tatil ve eğlence sektörünün geleceğini incelediği 'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması' sonuçları açıklandı. Araştırma, sağlıklı yaşam ekonomisinin son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve ulaştığı hacimle ilgili çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Rapora göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisi, 2015-2017 yılları arasında, yıllık yüzde 4.8'lik büyüme oranıyla 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Global Wellness Institute'un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.

Bakım ürünlerini 702 milyar dolarla sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri takip ediyor, üçüncü sıradaysa 639 milyar dolarla sağlık turizmi geliyor.

Araştırmaya göre sağlıklı yaşam ekonomisini oluşturan 10 kalem şöyle sıralanıyor:

Kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler: 1,083 trilyon dolar

Sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri: 702 milyar dolar

Sağlık turizmi: 639 milyar dolar

Fitness ve mind body: 595 milyar dolar

Önleyici/kişiselleştirilmiş hekimlik ve kamu sağlığı: 575 milyar dolar

Geleneksel/ücretsiz hekimlik: 360 milyar dolar

Sağlıklı emlak piyasası: 134 milyar dolar

Spa ekonomisi: 119 milyar dolar

Kaplıca ve termaller: 56 milyar dolar

İşyeri sağlığı: 48 milyar dolar