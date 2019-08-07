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Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde Hayrunnisa Gürbüz bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Hayrunnisa Gürbüz bronz madalya kazandı.


Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlar 29, 33, 51 ile erkekler 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi ilk gün 5 sporcu temsil ederken, kadınlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, dünya üçüncüsü oldu.


Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 33, 37, 53 ile kadınlar 41 ve 47 kiloda müsabakalar yapılırken, 5 Türk taekwondocu tatamiye çıkacak.

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