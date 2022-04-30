Dünya yıldızları İstanbul'a gelecek

Dünya'nın en büyük uluslararası film komplekslerinden biri olan Midwood Film Stüdyolarında yapılacak olan projelerle birçok dünya yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Dünya'nın en büyük film stüdyolarından biri olan İstanbul'daki Midwood film stüdyolarında önümüzdeki aylarda yapılacak olan projelerle beraber yurtdışından birçok dünya yıldızının İstanbul'a gelerek film çekmesi bekleniyor. Çekilecek olan bu filmlerde ise birçok dünya yıldızının rol alacağı belirtildi. Pandemi ile birlikte en çok yara alan sektörlerden başında gelen sinema sektörü farklı projeler ile de desteklenerek ayakta durmaya çalışıyor. En büyük örnek ise Midwood film stüdyolarının projesi olan mid token ile birçok filme de finansman sağlanarak sinema sektörünün önü açılması planlanıyor.

“Birçok dünya yıldızının ülkemize geleceğinin ve burada film çekeceğinin müjdesini verebiliriz”

Projeyi hayata geçiren ve Türkiye'deki sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran Midwood Film Stüdyoları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, “Gelecek aylarda gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte sinema sektörüne birçok katkı sağlayacağız. İstanbul'da kurduğumuz bu plato ile birlikte Türkiye'de birçok filmin çekimleri gerçekleşecek. Birçok dünya yıldızının ülkemize geleceğinin ve burada film çekeceğinin müjdesini verebiliriz. Son zamanlarda pandemi ile birlikte sinema sektörü de bir hayli yara almış ve zor zamanlar geçirmiştir. Biz Midwood olarak bu sorunu da mid token ile çözdük diyebiliriz. Bu projeden kazanılan gelir ile sinema sektörüne can suyu olacağız” dedi.