Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant, Biletinial Yaz Konserleri kapsamında 13 Ağustos akşamı hayranları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşacak.

Türkiye genelinde 75 ilde ve KKTC'de 300'den fazla sinema, 2 binden fazla salon ve 220 binden fazla koltuk kapasitesiyle hizmet sunan Biletinial'ın Ağustos ayı süprizi; yaptığı müziği “Çikolata gibi neşe, rahatlama ve keyif veriyor” şeklinde yorumlayan Fransa'nın sevilen sanatçısı Dany Brillant oldu. Tunus kökenli Fransız sanatçı Arap, Yahudi, Fransız, İtalyan ve İspanyol kültürlerinin harmanlanmasından oluşan geniş repertuarını; 13 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranları için seslendirecek. Aynı zamanda oyuncu da olan Brillant, repertuvarını sahne performansıyla zenginleştirecek.

Romantik Fransız aşk şarkı yorumcularının en iyi isimlerinden

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasını, “Bence Türkler son derece dünyaya açık insanlar ve burası pek çok kültürün birlikte yaşadığı bir ülke. Müziğimi takdir ettiklerini düşünüyorum çünkü 50'li ve 60'lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. Fransız şarkıları çok fazla Amerikan şarkılarını taklit eder, ama ben bunu yapmıyorum. Müziğimin kimliğini koruyorum ve muhtemelen bu seviliyor. Joe Dassin gibi Fransız geleneğinden geliyorum” şeklinde yorumlayan Brillant, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde imzasını taşıyan C'est ça qui est bon, C'est Toi Havana, Best Of , Nouveau Jour, Dolce Vita, Jazz a la Nouvelle Orleans, Casino, Selection Talents, Histoire d'un amour, Viens a Saint-Germain ve Le Dernier Romantique adlı albümlerinden en sevilen parçalarını seslendirecek.

Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip sanatçının Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek konser biletlerinin biletinial.com adresinden temin edildiği belirtildi.

Türkiye ve KKTC'deki binlerce etkinliğin biletleri platformda

Yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçtiği tarihten itibaren yenilikçi uygulamaları devreye alan Biletinial, teknolojik gelişmeler ışığında müşterilerini yeni etkinliklerle buluşturuyor ve farklı deneyimler sunuyor. Sürekli büyüyen ve gelişen altyapısı ile sinema, tiyatro, konser, spor ve birçok farklı özel etkinlik alanında yüzlerce etkinliğe zahmetsizce erişim olanağı veren platformun iş ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler (Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü konserleri, Türkiye Voleybol Federasyonu) Türkiye'nin önde gelen sinema grupları, özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor kulüpleri, performans sahneleri, tema parklar ve eğlence parklarının yanı sıra eğitim, seminer gibi organizasyon gerçekleştiren kurumlar yer alıyor.