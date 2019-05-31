Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan'da buluştu

Dünyaca ünlü hafızlar, Kadir Gecesi öncesinde Eyüpsultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

“Selam” sloganıyla on bir ayın sultanını karşılayan Eyüpsultan'da Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kadir Gecesi öncesinde Türkiye'de bin 200'den fazla programda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmuş Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, İranlı Hafız Ahmet Abu El Kasımi, Mutasem El Asalı ve Mısırlı Memduh Cude Saad, Eyüpsultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Eyüpsultan Belediyesinin teravih sonrası gerçekleştirdiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü hafızları dinlemekten memnun olduğunu ifade eden Birsen Şahik, “Buraya devamlı geliyorum. Çok güzel verimli geçiyor. Biz de 12 arkadaş toplandık ve geldik. Eyüpsultan'ın bizim için çok farklı bir yeri var” dedi.

Eyüpsultan'ın ikinci evleri olduğunu ifade eden Halise Özdemir, “Eyüpsultan bizim ikinci evimiz, ikinci Kabe'miz gibi. Kızım burada oturuyor. Her zaman Eyüpsultan'ı ziyaret ederim. Tarihi eser, İstanbul'un en gözde yeri. Elbette gelir dört hafızımızı dinleriz. Memnun oluruz geldikleri için, farklı seslerden, farklı insanlardan dinlemek daha güzel. Onları dinlemekten memnun oluruz” diye konuştu.

Hafızları çok sevdiğini söyleyen Ömür Yüksel, “Hafızları da çok severim. Kur'an-ı Kerim dinlemeyi de çok severim. Eyüpsultanlı olmaktan çok mutluyum. Ramazan çok güzel geçiyor. Başkanımız da çok iyi, Allah ondan razı olsun. Deniz Köken başkanımız elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.