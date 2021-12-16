Dünyaca ünlü Hintli iş adamları, yatırım için Bağdat Caddesi'ni gezdi

Dünyaca ünlü Hintli iş adamları, Bağdat Caddesi'nde Kadıköylü iş adamları ile bir araya geldi. Kadıköylü iş adamları, Hintli iş adamlarına Bağdat Caddesindeki gözde mekanları gezdirerek işbirlikleri, yatırım planları ve ortaklık sağlamak için kendileriyle birebir görüştü.

DEİK, (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve Kadıköy Benim Platformu iş birliği ile Türkiye'nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini sağlamlaştırmak için dünyaca ünlü Hintli ve Kadıköylü iş adamları Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Kadıköylü iş adamları, Hintli iş adamlarına Bağdat Caddesi'nin turizm destinasyonu olması sebebiyle gözde mekanları gezdirdi. Gezinin ardından Hintli ve Kadıköylü iş adamları, firma CEO'ları Bağdat Caddesi'ne yatırım üzerine işbirlikleri ve yatırım planlarını sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeye, Kadıköy Benim Platform Başkanı Faruk İbrahim Özbek, DEİK Türkiye Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, 70' e yakın Hintli iş adamı ve Kadıköylü iş adamları katıldı.

“Amacımız Bağdat Caddesi'nin dünya üzerindeki marka değerini arttırmak”

Konu hakkında konuşan Kadıköy Benim Platform Başkanı Faruk İbrahim Özbek, “Biz bugün Bağdat Caddesi'nde, DEİK ve Kadıköy Benim Platformu iş birliğinde Hindistan'dan ülkemize ziyarete gelen iş adamlarıyla bire bir görüşmeleri yapan Hindistan'ın en önemli yazılım, seramik, gıda, baharat sektöründeki firmaların CEO'larıyla birlikte bir etkinlik düzenledik. Bizim buradaki amacımız Bağdat Caddesi'nin dünya üzerindeki marka değerini arttırmak. Çünkü Bağdat Caddesi bilinen bir cadde, ülkemizin de en prestijli caddelerinden bir tanesi, alışveriş üstüne, restoran, kafe ve diğer sosyal donatılarla birlikte Bağdat Caddesi ülkemizin en önemli, en marka caddelerinden biridir. Biz burayı turizme açmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bugün Paris'te bir Şanzelize Caddesi varsa İstanbul'da da Bağdat Caddesi var. Eğer Paris'e yılda 60 milyon turist gidiyorsa bizim ülkemize neden gelmesin, Bu değerleri tanıtmak adına onları gezdirdik.” dedi.

“Hindistan'dan gelen 70'e yakın iş adamlarımızla ticari diplomasi ziyaretleri ve iş birlikleri gerçekleştirdik”

DEİK Türkiye Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ise “Türkiye Hindistan İş Konseyi'mizin Hindistan'dan gelen 70'e yakın iş adamlarımızla birçok ticari diplomasi ziyaretleri ve iş birlikleri gerçekleştirdik. Sandip Dusbey, 2 gündür İstanbul'dalar, kendileri Ticareti Kolaylaştırma Konsey Başkanı, Hindistan Ticaret Bakanlığı'ndan bir heyet olarak buradalar. Tabii dün biz, hem Hindistan Büyükelçi'mizi hem Başkonsolosumuzu ve heyetinin de katıldığı bir forumun arkasından bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de sağ olsun Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk Özbek beyefendinin davetiyle hem Bağdat Caddesi'nde bir farkındalık olsun istedik.Gerçekten prestijli bir cadde. Paris'te Şanzelize'de, Çin'de birçok caddenin çok güzel çalışmaları ve lobileri yapılıyor” diye konuştu.