Dünyaca ünlü karikatüristler ve genç yetenekler çizgi roman yarışmasında buluştu

Türkiye'deki sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıları desteklemek ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ANİM.İST Çizgi Roman Yarışması'nın eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de kültürel ve ekonomik açıdan zengin, verimli bir animasyon zemini oluşturmak amacıyla yola çıkan ‘ANİM.İST İstanbul Animasyon Platformu', geçtiğimiz sene ilk kez Arkabahçe Yayınevi iş birliğiyle ‘ANİM.İST Çizgi Roman Yarışması'nı düzenledi. Yaklaşık bir yıllık bir üretim sürecinin ardından yarışmayı kazanan 7 genç sanatçının eserleri, tek bir albümde çizgi roman severlerle buluştu. Ahmet Kocaoğlu, Edanur Kuntman, Ertuğrul Süngü, Nazlı Eda Noyan, Sümeyye Kesgin, Tayyar Özkan ve Varol Yaşaroğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışma sonrasında, 7 farklı sanatçının kaleminden oluşan bir çizgi roman albümü oluşturuldu.

“Türkiye'de çizgi roman dünyasına yeni isimlerin girmesine katkı sağladık”

Kitap lansmanı ve ödül töreninde konuşan Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Ağustos 2021'de başlattığımız yarışmamız, çizgi roman sanatçıları için seminerler ve atölye çalışmaları gibi bazı önemli duraklarla bir yıl sürdü. Çok kıymetli jüri üyelerinin desteği ile başvurular arasından bir seçki oluşturuldu. Ortaya özgün işler çıktığı ve buna şahit olabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk üç dereceye giren eserlerin tamamı kadınlardan oluşuyor. Genelde sanatçı erkekleri ve erkek karakterlerin hikâyelerini gördüğümüz bir alanda bu mutluluk ve umut veren bir gelişme. Türkiye'de çizgi roman dünyasına yeni ve harika isimlerin girmesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. İkinci geleneksel çizgi roman yarışmamızda ise her senenin birincisi bir sonraki sene jüri üyemiz olacak. Hilal de bu senenin birincisi olarak bunu yaşayan ilkimiz olacak. Böyle bir gelenek başlatmaya karar verdik” dedi.

“Çizgi roman hakkında konuşmak yerine çizgi roman yapalım”

Ödüllülerin en önemlisinin eserlerin bir albüm olarak basılması ve dağıtılması olduğunu söyleyen Noyan, konuşmasının devamında, “Sayın Ahmet Kocaoğlu'nun ‘Çizgi roman hakkında konuşmak yerine çizgi roman yapalım hocam' demesiyle başladık. Bu yüzden bunları Arka Bahçe Yayınlarına borçluyuz. Ancak ödüller bununla da sınırlı değil; Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Eserler-Wacom Türkiye'nin de katkısıyla sanat üretimine destek olarak teknolojik ekipman ödülü de takdim edeceğiz. Çizgi romanlara ihtiyacımız olduğunu ve yerel üretimi ve özgün hikâyeleri bu nedenle desteklememiz gerektiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Sabah akşam, gece gündüz uyumadan eserimi tamamladım”

Yarışmada birincilik ödülü alan 18 yaşındaki Hilal Hayali ise, “Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Üretim sürecinde birkaç talihsizlik yaşadım. Yarışmanın bitmesine son bir ay kala eserimin yirmi sayfası bilgisayarımın çökmesiyle silindi. Sabah akşam, gece gündüz uyumadan eserimi tamamladım. Kitapta ne kadar detaylı çalıştığımı görürsünüz. Birinci olduğum için gerçekten çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Herkesin anlatmaya değer bir hikayesi var”

Ödül töreni ve lansmanın ardından ikinci yarışmanın duyurusu gerçekleşti. Herkesin anlatmaya değer bir hikâyesi olduğunu ve bu serüvenlerin uygun mecralar aracılığıyla kitlelerle paylaşılması gerektiğine inandıklarını söyleyen BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğr. Gör. Can Pekin, gelecek yarışma hakkında detaylı bilgi verdi:

“Konu kısıtlaması ve yaş sınırı olmayan yarışmamıza dair iki önemli tarihin altını çizerek başlamak istiyorum. Katılım için belirlediğimiz son tarih 16 Temmuz 2023, Pazar günü, saat 23.59 olarak belirledi. Bu tarihe kadar katılımcılarımızdan istenilen hikâye özeti, karakter tasarımı paftası, mekân tasarım paftası ve dördü tamamlanmış ikisi eskiz olmak üzere toplamda altı çizgi roman sayfası olacak. Detaylı bilgiler ANİM.İST internet sayfasında örneklerle açıklanmıştır. Bu tarihten sonra kıymetli jüri üyelerimiz değerlendirmelerini sonlandırarak birinci, ikinci ve üçüncülükle, ödüllendirilen katılımcılarımızın isimlerini belirleyecekler. Kazanan adaylarımızın 14 Nisan 2024 Pazar günü, saat 23.59'a kadar tamamlanmış çalışmalarını tarafımıza iletmeleri gerekiyor. Teslim edilen çalışmalar Arka Bahçe Yayıncılık ve çizgi bir roman dükkanı bünyesinde ayrı ayrı basacak ve tamamlandığında raflarda yerini alacak. Bununla birlikte dereceye giren çalışma sahipleri Wacom Türkiye Bilimsel Eserler katkılarıyla teknik ekipmanlara ve Toon Boom Harmony Storyboard PRO lisansına sahip olacaklar. Bu yarışma bünyesinde siz yeni yeteneklerin öykülerini, çizimler, paneller ve baloncuklar aracılığıyla görmek için can atıyor ve katılımlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.”