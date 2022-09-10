Dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, İstanbul'da ofis açılışına katıldı

Sandi Pirs, “Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi” dedi.

Viyana merkezli MC ART mimarlık şirketi, İstanbul'da açacağı yeni şubesi için 9 Eylül Cuma akşamı Taksim'deki bir otelde lansman programı düzenledi. Şirketin kurucusu Melek Çakmak'ın da 30. yaş gününün kutlandığı lansmana dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs de katıldı. Lansmanda ünlü sanatçı Linet sahne alırken, Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk de geceye renk kattı.

“Türkiye'de onun eserleriyle bir proje geliştirdik, onu tanıtmak istiyoruz”

Lansman öncesi kameraların karşısına geçen Melek Çakmak, "Viyana'da ofisimiz var, oradaki ofisimizi de şu anda İstanbul'da ünlü bir mimarla tanıştırmak istiyoruz. Kendisi benim hem Viyana'da hem iş ortağım hem de yakın dostumdur. Türkiye'de onun yaptığı eserler neden olmasın diyerek bir proje geliştirdik. O projeyi tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi”

Lansmanda konuşan dünyaca ünlü mimar Sandri Pirs ise, "Burada olduğum için öncelikle çok teşekkür ederim, İstanbul'u çok seviyorum. Ayasofya başta olmak üzere bu şehrin mimarisini çok seviyorum. Bana göre İstanbul mimarlığın kalbi. Burada olduğum için çok mutluyum, burada Melek Hanım'la birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım. Vadi İstanbul'da açacağımız ofis için sabırsızlanıyorum" dedi.