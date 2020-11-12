Dünyaca ünlü moda markası Türkiye'de

Vakkorama, İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ile birlikte Alpha Tauri'yi markaları arasına ekledi.

Formula 1'in önemli takımlarından Red Bull'un premium moda markası AlphaTauri, Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Vakkorama'da satışa sunuluyor. Markanın Zorlu Center vitrini ve mağaza girişinde kurulan özel alan, Alpha Tauri'nin tasarımlarıyla moda tutkunlarını karşılıyor. 21 Kasım'a kadar markanın vitrinini süsleyecek imza tasarımların yanı sıra Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonuna ait parçalar Alpha Tauri Corner'da ve online mağazalarda yer alıyor.

İş birliği hakkında konuşan AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercani, “Yaşadığımız bu zorlu zamanlara rağmen küresel işlerimize devam etmek ve markamızı Türkiye'ye taşımak çok olumlu bir gelişme. Kesinlikle sıradan bir iş değil, her başarı bizi motive ediyor. Bu önemli ortaklarla yürüttüğümüz iş birliği gücünün kanıtıdır” dedi.

“Formula 1'in Türkiye'deki öncülerinden biri olarak Red Bull'un premium moda markasını pazarımıza sunduğumuz için çok mutluyuz” diyen Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Bu iş birliği özellikle tüm küresel moda endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorlu zamanlarda olumlu bir mesaj. Uzun vadeli ilişkimizin başlangıcı için heyecanlıyız'' açıklamasında bulundu.