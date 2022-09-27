Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet İstanbul'da sevenleri ile buluşacak

Usta sanatçı, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci, devlet Sanatçısı Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Usta sanatçı, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda resital verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nda konser verecek olan Sermet, İstanbullu müzikseverlere piyano edebiyatının devlerinden Schubert ve Liszt'in iki büyük başyapıtından oluşan bir program sunacak.