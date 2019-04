Dünyaca ünlü Rap yıldızı İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Rap yıldızı Tyga İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

İstanbul'un en iyi eğlence mekanlarından Masquerade Club, dünyaca ünlü Rap yıldızı Tyga'yı hayranlarıyla bir araya getirecek. 21 Nisan Pazar günü saat 23.00'da başlayacak konser için spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi rezervasyon yaptırdı.

Söz konusu mekanın genç işletmecisi Arda Arman Perihan, Tyga konseri için haftalardır hazırlık yaptıklarını söyledi. Perihan, “Tyga için büyük bir otelin bir katını tamamen kapattık. Tyga'yı havalimanında özel araçlarla ve büyük bir konvoyla karşılayacağız. 135 kişilik ekibimiz büyük konser için çalışıyor” dedi.

Asıl adı, Michael Ray Nguyen-Stevenson olan 1989 doğumlu Amerikalı rap yıldızı tüm dünyada Tyga (Thank You God Always) olarak tanınıyor.

"Konser için birçok ülkeden İstanbul'a geliyorlar"

Tyga konseri için birçok ülkeden rezervasyon aldıklarını ifade eden Perihan, “Tyga, Rap ve R&B Hip Hop müziği alanında pek başarılar elde etmiş büyük bir sanatçı. Kendi evimizde ağırlamanın haklı ve güzel gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır dünya starlarını ağırlıyoruz. Tyga da onlardan birisi. Doluluk oranımız neredeyse yüzde 100'e yaklaştı. Misafirlerimizin yüzde 20'si yurtdışından geliyor” diye konuştu. Biletlerin internetten ve kapıdaki gişeden alınabileceği belirtildi.