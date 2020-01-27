Dünyaca ünlü ressamlar İstanbul'da

Sapphire Residence'ta 1 Şubat 2020 Cumartesi günü klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açılacak.

Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergide, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserleri başta olmak üzere 100'e yakın değerli sanatçının eseri yer alacak.

Sergiden elde edilecek olan gelir, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin'in özel gereksinimli çocuklara yönelik tasarlamış olduğu, ücretsiz özel eğitim verecek olan eğitim kurumunun inşa edilmesi için harcanacak.