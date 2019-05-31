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Dünyaca ünlü sanatçılar GEBKİM Camii'ne imza attılar

GEBKİM-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mimari tasarımı ile dikkat çeken GEBKİM Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

GEBKİM-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mimari tasarımı ile dikkat çeken GEBKİM Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.



Hikmet Barutçugil ve Semih İrteş gibi ülkemizin dünyaca tanınan sanatçıları camiin özgün eserleri ile imzalarını attılar.



GEBKİM Camii'nin açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'in yanı sıra GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve GEBKİM'de faaliyetlerini sürdüren firmaların temsilcileri katıldı. Açılışın ardından Ramazan ayının son Cuma namazı camide kılındı. Mimari projesi Murat Sayar'a ait olan bin 100 kişi kapasiteli GEBKİM Camii 1,5 yıllık bir sürede tamamlandı. Hikmet Barutçugil ve Semih İrteş gibi ülkemizin dünyaca tanınan sanatçıları GEBKİM Camii'ne özgün eserleri ile imzalarını attılar. Cami bu yönüyle tezyinat ve ebru sanatının eşsiz uyumunu yansıtıyor.

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